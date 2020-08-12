新冠肺炎衝擊全球觀光產業，而疫情至今國內旅遊市場的熱潮，也讓「疫情海嘯第一排」台北觀光現況再受注目，北市觀傳局在台北文華東方酒店舉辦「2020台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，邀請觀光產業界重量級人士現身說法，台北市長柯文哲表示，北市府盼找出後疫時代的新常態，明年推出後疫時代「產業白皮書」。

柯文哲直言，這次疫情讓全球多數觀光產業變成觀光「慘業」，而近9成來臺觀光客必到訪的北市，也成為「海嘯第一排」的重災區。台北觀光疫情唯有超前蛻變才能駕馭未來，他表示，振興不等於創新，唯有視危機為轉機，才能掌握企業轉型的最佳優勢。

柯文哲指出，目前國旅呈現所謂的報復性旅遊熱潮，但這是一個絕佳的檢視機會，台灣是否準備好質與量均優的旅遊環境？還是在報復性熱潮過後，面對更窘困的國旅市場？而在這一波報復性旅遊潮中，北市又該如何重新為國內旅遊定位，並創造出台北人挺台北城的優質產品，就是舉辦這場論壇的主要目的之一。

這次論壇分為3大面向：「數位服務翻轉-旅遊市場的轉型與創新」、「後疫情時代海外觀光市場推廣」、以及「旅宿業者轉型契機與方向」為主題。

晶華酒店董事長潘思亮提到，未來全球商務旅遊會有很大的改變，他在和國外客戶聊天時，發現大家都在思考，如何不出差，不要進辦公室，因此未來商務旅遊恐怕面臨沒有「會展產業」，因此降低了出差的必要性。但因為危機找到了在地化，酒店餐飲部的阿姨開始學品酒，洗衣部的阿姨當起了網紅，在政府的培訓課程下，員工也有另外的一技之長。

觀傳局局長劉奕霆在綜合座談時表示，北市府除了日前推出防疫旅館政策外，近期規劃多項旅遊行銷方案，從安心旅遊、台北GO了沒，接下來快登場的台北外宿節。

劉奕霆指出，無論自由行或者團客，台北市府提供很多優惠，還有大禮包等等，目的就是希望創造城市間的差異性，遊客來台北可以有更深入的旅遊，台北市目前更推動五大城市博物館，目的也就是要創造在地性文化連結，讓民眾願意一來再來，「重遊」台北市。

(中時 )