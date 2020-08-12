諾基亞品牌手機製造商，以及鴻海旗下富智康轉投資的HMD Global表示，已從谷歌、高通和Nokia Technologies等手中獲得2.3億美元的融資，將用於協助5G裝置的發展。

HMD執行長Seiche指出，此次為該公司2016年成立以來最大一輪融資，證明軟體與硬體整合策略的有效，與親密戰略夥伴的共同投資，讓我們可以加速進展。Seiche並無具體指出該三家公司的投資金額，指指出會是占很大的份額。

諾基亞首款5G手機Nokia 8.3 5G將在下個月首次上市，Seiche指出新投資將推動在低價5G手機的發展。HMD將加速投資低價手機，並與非洲、印度和巴西的營運商加強關係。

另HMD執行長亦對印度媒體表示，新獲得的2.3億美元，有很大部分將用於出口。該諾基亞品牌製造商希望將印度打造為未來出口的集散點(hub)。

HMD將與印度當地代工製造商、晶片設計商高通，以及Android軟體商谷歌打造低價4G和5G手機，HMD執行長表示。另谷哥和高通日前也投資印度另一家手機公司，信實旗下的Jio手機。

Seiche表示，我確定看到了與印度營運商以及其他通路夥伴加深合作的機會。

(時報資訊)