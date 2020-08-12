微控制器(MCU)應廣(6716)第二季獲利創下歷史新高、每股賺1.73元，累計上半年每股賺2.44元，展望下半年，應廣審慎樂觀，法人也推估，全年營收有望挑戰新高紀錄。

應廣上半年合併營收3.09億元，年增加40.55%，創上半年營收歷年新高，毛利率為41%，較去年同期揚升5個百分點，稅後淨利5179萬元，每股盈餘達2.44元，分別較去年同期增加110.36%與98.37%。

應廣第二季營收1.83億元，季增加44.09%、年增加39.55%，稅後純益為0.38億元，季增加192%，年增加111%，每股盈餘為1.73元，單季毛利率為42.39%，季增加2.87個百分點，年增加6.07個百分點，創下歷史新高。

應廣第2季MCU出貨創新高，主要是因新產品PMS150G導入市場，讓I/O型微控制器營收較去年同期增長20.12%；A/D型微控制器因為疫情關係，泛健康用品需求激增，相較去年同期增長42.40%；BLDC型微控制器受惠於遠端辦公需求，導致伺服器需求強勁，相較去年同期增長68.77%。

應廣7月營收延續第二季的動能，7月營收為6391.9萬元，再度創歷史新高，較去年同期成長36.41%，累計前7月累計營收成長較去年同期成長39.82%。

應廣發言人鄭錫元表示，展望公司今年下半年營運，因為疫情仍延續中，泛健康用品如消毒燈、酒精機、給皂機、電動牙刷、按摩器等新應用市場需求持續暢旺，以及伺服器需求與5G建置帶動本公司BLDC型微控制器持續上揚，TWS藍牙無線耳機逐步成長等，同時亦陸續投入新產品的研發，應廣續持審慎樂觀的看法不變，法人也樂觀推估，應廣全年營收有望挑戰新高紀錄。

(時報資訊)