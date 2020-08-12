美國政府擬對微信頒布禁令，市場擔心蘋果App Store必須將微信下架，恐波及iPhone銷售量。不過，據供應鏈說法，目前未收到蘋果下調iPhone 12的出貨目標的通知。

中證網報導，三家大陸蘋果供應鏈皆表示，目前蘋果並未下調iPhone 12出貨目標，也沒有收到蘋果下修iPhone 12出貨目標的通知。

美國總統川普上周四簽署行政命令，禁止美企或個人與字節跳動旗下TikTok、騰訊旗下微信（WeChat）進行交易，此命令在頒布後45天後生效。分析師警告，蘋果iPhone在大陸擁有大量用戶，若不能使用微信，將使大量的大陸用戶放棄iPhone，恐導致銷量下跌達90%。

蘋果將於秋季發表會發表最新iPhone 12，市場傳出新款iPhone可能將區分iPhone 12與iPhone 12 Pro，也同時都將額外推出Max版，代表今年將推出4款新iPhone，以符合更多使用需求。

(中時新聞網)