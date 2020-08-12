前立委、前時代力量黨主席徐永明涉入立委集體收賄案，調查局在徐永明住處搜出300萬元現金，徐供稱，錢是向一名中央部會的首長商借，該名首長是他的學長，媒體人周玉蔻今在廣播節目直接點名，該名中央部會首長就是暗指交通部長林佳龍。對此，立法院副院長蔡其昌表示，這件事情是否為真還要釐清，若不是事實要強力說明，即便屬實，以林佳龍財產申報來看，是有能力借錢，借錢並不違法，他相信林佳龍禁得起考驗。

檢調偵辦立委收賄案，調查局在徐永明住處搜出的300萬元現金，據《聯合報》報導，徐去年底在某飯店與中央級部會首長碰面，當時台數科董事長廖紫岑也在場，廖有事先離席後，該名首長拿出300萬元借給他，徐聲稱，該名首長是他的學長。

周玉蔻今於廣播節目專訪蔡其昌時表示，根據線索比對，該名中央部會首長就是影射林佳龍，因為林佳龍跟徐永明是建國中學的學長學弟，台數科的總部在台中，也符合地緣關係，建議林佳龍開記者會對外釋疑。

蔡其昌說，這件事情是否是真的要先查清楚，就算屬實，借款並不違法，以林佳龍的財產申報，是有能力借這筆錢，借錢與貪汙不同，只要說明清楚就好，相信林佳龍禁得起考驗。

蔡其昌認為，這件事情表現上看得好像弄很大，站在法律層面，他不覺得林佳龍有什麼問題，至於政治問題是另外一回事，政治人物每天面對挑戰，如今被扯上這件事就坦然面對，他對林佳龍有信心。

針對林佳龍被影射借錢給徐永明，交通部稍早已澄清表示，相關影射是不實傳聞，林佳龍對相關案情並不清楚，需待檢方釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則將會有法律責任。

(中時新聞網)