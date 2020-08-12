「東區羅姐」羅霈穎昨3日突傳驟逝，享年59歲，讓演藝圈好友直呼不捨，今天正逢她60歲冥誕，過去曾與他是秀場搭檔的資深藝人曹西平，一早便在臉書PO文祝她生日快樂，更直言：「當妳的千年老妖，繼續禍害千年，任何帥的男人都不要放過」。

曹西平今早再度發文悼念羅霈穎，他表示人都走了說什麼都沒用，但要謝謝她生前帶給大家這麼多歡樂，不管是什麼年代的藝人，都該去悼念這位大前輩，否則所謂的倫理都是假的，至於昔日結下恩怨的人，應當試著放下不再糾結，搞的自己不快樂又有什麼意義，更強調演藝圈就是個大家庭，不管熟不熟都應該團結互相幫忙，不要吝嗇自己有多大牌，幫了別人也等於在幫自己。

今天正逢羅霈穎60歲冥誕，曹西平也PO文獻上祝福：「EVA生日快樂，在天上要繼續跳舞繼續開心，當妳的千年老妖，繼續禍害千年，任何帥的男人都不要放過」，希望羅霈穎在另一個世界裡，依舊能快樂做自己。

(中時新聞網)