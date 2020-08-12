西拉雅風管處官田遊客中心8月3日開幕啟用，規畫系列熱鬧活動，遊客中心除了外型美觀外，是個好拍又好玩的新景點，現在造訪拍照留言送限量版「金鶴」鑰匙圈。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅風管處官田遊客中心8月3日開幕啟用，規畫系列熱鬧活動，遊客中心除了外型美觀外，是個好拍又好玩的新景點，現在造訪拍照留言送限量版「金鶴」鑰匙圈。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅風管處官田遊客中心8月3日開幕啟用，規畫系列熱鬧活動，遊客中心除了外型美觀外，是個好拍又好玩的新景點，現在造訪拍照留言送限量版「金鶴」鑰匙圈。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅風管處官田遊客中心8月3日開幕啟用，規畫系列熱鬧活動，遊客中心除了外型美觀外，是個好拍又好玩的新景點，現在造訪拍照留言送限量版「金鶴」鑰匙圈。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅風管處官田遊客中心8月3日開幕啟用，遊客中心室內展覽空間推出百年卡打車收藏展。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心8月3日開幕啟用，規畫系列熱鬧活動，現在造訪拍照留言送限量版「金鶴」鑰匙圈，22日、23日還有趣味「西拉雅草地運動會」，9月12日有「西拉雅音樂祭」，多項精彩的活動，邀遊客全家大小參加同樂。

遊客中心除了外型美觀外，是個好拍又好玩的新景點，大草原上的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術作品由蕭青陽老師，白色骨架打造出紙鶴構造，自然融入地景之中。現在與「許願鶴 幸福翔起」合照，並留言「西拉雅官田遊客中心，金鶴！」即可獲得限量版「金鶴」鑰匙圈1個，每日限量，換完為止。

遊客中心室內展覽空間推出百年卡打車收藏展，由蕭青陽策展，有3分地才能換一台的霸王號，古早幸福牌卡打車，讓民眾重拾美好的古台灣時光。展場內還有四季之美攝影展，是與在地耕耘多年的攝影師合作，呈現出西拉雅四季變化與特色活動。

8月22日、23日的「西拉雅草地運動會」，凡報名成功者，活動當天持暢玩券，即可免費體驗溼背秀的水樂園、瘋狂泡泡足球、滑步車、菱角染布體驗、夢幻泡泡等多項趣味運動遊戲及體驗，讓小朋友在西拉雅大草地上盡情追、趕、跑、跳、碰，玩累了還有在地攤位和胖卡美食可以逛。

9月12日大草原上將舉辦新世代年輕人最喜愛的西拉雅音樂祭，演出卡司陣容多元，有美秀集團、脆樂團、Vazt＆Hazy、好樂團、神棍樂團、瓦曼倫、百合花，7組樂團輪番上陣，邀請大家跟著樂團搖擺，一起 High 翻西拉雅。

(中時 )