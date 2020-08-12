中租-KY(5871)現金增資發行甲種特別股，發行股數1.5億股，發行價格每股100元，預計將募集150億元，甲種特別股年配息率為3.8％，每5年重設特別股股息率，原股東每千股可以認86股多，今（12）日是最後買進日，該特別股預定於9月中旬掛牌。

依中租控股董事會日前決議，該次現金增資發行甲種特別股股數總額之80％，另外，也會提供10％、總張數為共計15,000張作公開承銷。原股東每千股可認購86.8729股，持有股份若有不足認一新股者得合併共同認購或歸併一人認購，若認購不足一股的原股東及員工放棄認股部分，則授權董事長洽特定人認購。

中租甲種特別股有些限制，包括甲種特別股股東在股東會中無表決權及選舉權（但於甲種特別股股東會還是有表決權），甲種特別股不得轉換成普通股，該類股東也不得要求中租控股收回其所持有之特別股等等。然中租控股公司得於發行屆滿5年之次營業日起，按原實際發行價格及經董事會核准之條件，隨時可收回全部或一部之已發行在外流通特別股。未收回之甲種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。

中租控股說，該次募得的資金主要用於償還銀行借款及充實營運資金以強化財務結構。該次現金增資認股基準日是8月19日，最後過戶日為8月14日，因此，今（12）日是最後買進日，原股東及員工股款繳納期間為8月24日~8月28日。

另外，中租控股將在今日下午召開法人說明會，說明上半年營運情況以及未來展望。

(工商 )