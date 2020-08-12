家寬實業是擁有超過36年豐富製造經驗的塑膠射出成型廠。嚴格的品質要求、準時交貨與具競爭力的價格，讓家寬實業總能在業界交出漂亮的成績單。在2020實威國際設計驗證日中，楊宜展特助在成案分享的議程中說明家寬實業是如何利用SOLIDWORKS Plastics及其系列產品解決長形機構零件的難題並且同時落實產業升級和智慧製造。

家寬實業自詡成為「新」塑膠射出成型廠，其服務流程從協助客戶端改進產品設計與模擬分析開始到第三地進出口業務為止，以品質穩定、交期準確和客戶滿意為核心主軸。透過SOLIDWORKS驗證分析軟體，提供客戶一條龍式的整合性服務，業務項目包含模具設計開發製作、塑膠射出成型批量生產、品質管控以及後加工與組裝。楊宜展解釋，家寬已經達到資訊系統雲端化，而促使家寬進行企業升級是雲端系統所提供的四大好處:可用性、彈性成本、資訊安全及行動化。在其落實智慧製造的背後，SOLIDWORKS Plastics儼然是協助企業升級的一大功臣。

楊宜展向與會貴賓分享SOLIDWORKS Plastics是如何協助家寬實業解決長形機構零件的難題。長形機構零件的設計在射出模具中具有相當的挑戰性，由於長形零件在熔融態塑膠射出時“流長”太長，導致剪切阻力變大，進而容易造成離模翹曲。為此，冷卻水路的位置、數量、覆蓋範圍在解決方案的設計中至關重要。而SOLIDWORKS Plastics扮演著科學DFM分析武器的角色。在驗證分析的過程中，從充填流動長度、波前料溫的結合線、剪切熱溫度的流紋差、殘留應力、離模變形量、到應力縮痕的差異，SOLIDWORKS Plastics提供企業和客戶精準的模擬分析。楊宜展強調SOLIDWORKS Plastics讓家寬實業能夠提供客戶客觀量化的判斷指標，以終為始，決勝於成案之前。

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