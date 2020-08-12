工商時報今日舉辦「壯闊東協，台商雄起」論壇，總統蔡英文特別以錄影方式，給予祝福。蔡英文認為，新南向政策是未來台灣把挑戰轉為機遇的最關鍵國家戰略之一，為了讓政策更精進，歡迎在第一線打拚的朋友，給政府更多實務上的建議。

蔡英文表示，感謝工商時報舉辦這場論壇，協助產業交流。過去四年來，協助產業多元佈局，協助經濟結構轉型，一直是政府努力的目標。同時，政府積極推動新南向政策，在經貿合作，人才培育，資源共享，區域鏈結等四大面向上，都取得不少進展。

她指出，東協國家，是新南向政策的重要目標。到去年為止，台灣對新南向國家的出口總額、投資總額，持續的成長，也有越來越多新南向國家的觀光客、學生、商務人士，來到台灣，透過玉山論壇、台灣形象展等活動，擴大多元類型的交流。

蔡英文強調，台灣和新南向國家之間，官方和民間的互動都越來越頻繁，情感也越來越緊密。今年雖然受到疫情影響，許多國際交流活動都暫時延遲，但展望疫情後的情勢，跨國供應鏈將加速重整，可以預期多元佈局和產業升級，依然是台灣經濟發展的主要路線。

她認為，新南向政策是未來台灣把挑戰轉為機遇的最關鍵的國家戰略之一，為了讓政策更精進，歡迎在第一線打拚的朋友，給政府更多實務上的建議。

蔡英文也表示，最近工商團體給予許多新南向政策的建言， 今天工商時報不僅舉辦論壇，更發表東協台商一千大的報告。她很高興看到產業界和媒體積極響應新南向政策，她未來也會督促政府部門，持續精進新南向政策的細節措施，讓更多台商加入新南向政策的行列，為台灣經濟打拚。

蔡英文祝福論壇圓滿成功，也祝福台商在每一個新南向國家，都能像今天的主題「壯闊東協，台商雄起」，讓台商繼續走向世界的舞台。

(工商 )