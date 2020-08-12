美國政府近日不斷大動作封殺TikTok，認為他們對國安造成威脅，總統川普更下令，必須在9月15日前完成對TikTok的收購，不過卻有企業仍搭上TikTok，並向他們要贊助。據外媒報導，美國職棒大聯盟紐約洋基已經和TikTok簽下贊助協議。

據《Sportico》報導，洋基隊和負責轉播球隊賽事的電視台《YES Network》已在今（12日）和TikTok簽下贊助協議，報導中指出，雙方針對這件事已經持續討論了半年，直到近期才有結果，而這筆協議中，TikTok將贊助洋基1000萬美元，並在應用程式中獲得球隊品牌內容，而洋基則是讓TikTok商標在洋基球場內曝光。

美國總統川普（Donald Trump）6日晚間簽署行政命令，禁止美國企業或個人與字節跳動旗下抖音TikTok（抖音）以及騰訊旗下微信WeChat（微信）進行交易，預計在40天後生效，此外，川普先前也下令，要求TikTok必須在9月15日前賣給美國企業，否則將會被美國封殺。

雖然洋基選擇在這個敏感的時刻和TikTok談贊助，但協議中也提到，如果川普的行政命令正式生效，那麼合約將立即終止；如果TikTok在期限內轉賣成功，或是打贏訴訟，讓川普的行政命令失效，那麼贊助將會持續2年。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)