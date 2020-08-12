有台灣「救難教父」之稱的水域救援專家葉泰興，長年擔任消防署、海巡署、國防部等單位的水域救援總教官，並以聯合國國際救援教練協會（IRIA，International Rescue Instructors Associaton）的名義四處授課、發證。但日前IRIA卻出面指控，葉的講師證書、發出證照「全是假」，更痛批台灣是詐欺總部，成了國際醜聞。

葉泰興在台灣搜救界可說頂頂有名，打著IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師名號，到處授課、授證，上電視節目暢談救難，消防署、海巡署、國防部等單位也聘他擔任水域救援總教官，甚至消防署的搜救訓練教材也是由他撰寫。

葉泰興2012年出版《絕境逢生：葉教練教你的求生避難術》一書，作者簡介寫道：「89年赴美國I.R.I.A參加國際搜救教練訓練課程9個月結訓，90年通過I.R.I.A考試認定取得亞洲唯一I.R.I.A 國際搜救教練執照」。

不過據《鏡週刊》報導，日前IRIA公開發表聲明，指控葉泰興假借IRIA的名義四處授課、發證，涉嫌詐欺，甚至更措辭嚴厲地稱台灣是詐欺總部之一，已在國際搜救界引發關注，而透過葉泰興手中發出的證照上萬張，恐也成廢紙，也引發國內學員熱烈討論。

不過葉泰興喊冤，稱自己是「中美大戰」受害者，IRIA之所以大動作打他，為的也是利益。因為大陸企業把IRIA所有名稱、網域都註冊，讓IRIA打不進大陸市場，而大陸註冊方正是葉指導過的學員，因此自己才被盯上，但實際上他跟大陸註冊企業跟一點關係也沒有。

(中時新聞網)