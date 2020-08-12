台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)第二季因業外挹注，單季獲利明顯比第一季成長，挹注上半年歸屬母公司業主淨利為0.89億元，每股稅後盈餘(EPS)0.34元。

春雨11日董事會通過上半年財報，上半年合併營收37.75億元，較去年同期減少18.34%；營業利益1.65億元，年減42.58%；稅後淨利1.21億元，年減53.23%，其中歸屬母公司業主淨利為0.89億元，年減57.97%，上半年每股稅後盈餘(EPS)0.34元，低於去年同期的0.8元。其中，第二季EPS約為0.33元，明顯優於第一季的0.01元。

董事長林輝政表示，上半年受到新冠肺炎疫情衝擊導致國內及海外市場需求大幅下滑，營收較去年同期衰退，然而隨著世界各國陸續解封，自6月起營收已由谷底回升。在獲利部分，受惠於產品組合調整得宜，本業仍能持穩在獲利狀態，加上第二季股票未實現損失轉回挹注，帶動第二季稅後淨利較前1季大幅成長逾573%，累計上半年EPS為0.34元。

林輝政進一步指出，中國需求復甦強勁加上巴西部分礦區受疫情嚴峻影響出口，推升國際鐵礦砂原料價格持續上漲，並創1年來新高，激勵國際鋼價同步走揚，料將有助支撐國內鋼價維持漲勢。

此外，從目前接單狀況觀察，受惠於海外需求回溫，近2個月的接單持續成長，由此來看，營運應在第二季落底，預期下半年營收與營業利益有機會優於上半年，對下半年營運展望抱持樂觀看法。

春雨第一季單季營收為19.36億元，營業淨利約為1.11億元，但業外不利，稅後淨利0.16億元，其中歸屬母公司業主淨利為164萬元，每股小賺0.01元。

(時報資訊)