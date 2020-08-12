周二東京天然橡膠期貨回跌，終止連6漲；因東京新增COVID-19疫情確診病例持續延燒，而日本6月創逾五年多以來的最低經常賬戶順差，對日本經濟的影響加重，亦可能導致對大宗商品的需求受到抑制，市場在三連休後出現獲利了結，沈重賣壓，東京期膠應聲回跌，終場TOCOM-指標12月期貨跌1.7%，報每公斤172.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌近0.8%，報每公斤170美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.4%，收於每噸11365元人民幣。
亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.8%，報每公斤52.8泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌逾2%，報現貨價每公斤132.6美分。
分析師表示，從技術面上，近期東京遠月合約持續堅挺走勢，日盤繼續向上突破在177日圓當前強勁的走勢，不過在連假前夕出現多單的獲利了結，顯示後市續漲乏力，短期內面臨回檔的可能性較高。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。