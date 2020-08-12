周二東京天然橡膠期貨回跌，終止連6漲；因東京新增COVID-19疫情確診病例持續延燒，而日本6月創逾五年多以來的最低經常賬戶順差，對日本經濟的影響加重，亦可能導致對大宗商品的需求受到抑制，市場在三連休後出現獲利了結，沈重賣壓，東京期膠應聲回跌，終場TOCOM-指標12月期貨跌1.7%，報每公斤172.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌近0.8%，報每公斤170美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.4%，收於每噸11365元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.8%，報每公斤52.8泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌逾2%，報現貨價每公斤132.6美分。

分析師表示，從技術面上，近期東京遠月合約持續堅挺走勢，日盤繼續向上突破在177日圓當前強勁的走勢，不過在連假前夕出現多單的獲利了結，顯示後市續漲乏力，短期內面臨回檔的可能性較高。(商品行情網)

(時報資訊)