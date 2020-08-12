美國生技公司Moderna周二宣布已經與美國政府達成逾15億美元的協議，將供應政府1億劑新冠肺炎疫苖。

受此消息激勵，Moderna盤後大漲11.29%，報76.76美元。受惠於疫苖題材帶動，Moderna今年來股價已經大漲逾250%。

該公司在推特上宣布，Moderna已經取得美國政府的新冠狀病毒疫苖供應合約，初步將以15.25億美元供應1億劑mRNA-1273疫苖，此外美國政府將擁有額外採購4億劑的選擇權。

該公司此前宣布其候選疫苖在早期研究中成功產生新冠狀病毒抗體，目前該疫苖已經進入第三期臨床試驗。

Moderna周二並表示，美國政府已經宣布，依據免費提供國人新冠疫苖的承諾，美國人將免費獲得mRNA-1273疫苗。這是美國政府敲定的最新一筆疫苖供應協議，加上先前的預購合約，美國政府在疫苖上的預定支出已經超過90億美元。

(時報資訊)