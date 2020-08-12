市售的身體清潔產品眾多，但現在人似乎多用沐浴乳洗澡，因此有網友好奇詢問，還在用肥皂的人多嗎？引發熱議，綜合網友回應整理出3大優勢，體積小、成份單純且洗起來方便又快速，甚至有人透露，自己一次都會買一年份的肥皂。

網友在PTT上發文表示，日前女友的朋友來家裡聚會，有在廚房煎東西，因此就讓朋友們去廁所洗澡梳理，去除身上黏膩的油煙味，結果一位朋友從浴室出來直呼「好久沒用肥皂了！」讓原PO好奇，現在好像都用沐浴乳，還在用肥皂的人多嗎？

貼文一出隨即引發熱議，綜合網友回答，整理出「肥皂」的三大優勢，用肥皂洗澡快速又方便，且體積小不佔空間，且相對沐浴乳「成份單純」很多，洗起來較沒有負擔，更有人分享，他本身都用肥皂，且會一次買一年份。

不過，也有網友持反對意見，紛紛留言回應，「不敢用肥皂，因為很容易滑掉」、「朋友來家裡的話有點尷尬，不喜歡跟別人用同一塊」，另也有許多人覺得肥皂比較難起泡，因此還是偏好沐浴乳。

(中時新聞網)