為了表達川普政府對台灣支持與肯定防疫成效，美衛生及公共服務部部長阿札爾率團來訪，除了拜會蔡英文總統，並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流，為1979年斷交以來，訪台美國閣員中排序最高的一位。對於阿札爾來台，美國總統川普接受電台專訪時，再次表達台灣防疫成效甚佳，但關於是否有意「更進一步」親自來訪，川普直回「不，我不會」。

川普11日接受美國保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪時，針對疫情、美國超級盃、大法官人選等國內議題進行討論，隨後主持人提到阿札爾（Alex Azar）訪台一事，表示他訪台意義重大，並詢問川普是否考慮在今年結束前，是否有意來台進行「歷史性訪問」？

對此，川普直言「不，我不會。你知道的，這只是我們正討論到新冠病毒，他們（台灣）做得很好，我們做的也不錯」。他並再次強調美國進行了如此多次的檢測，才會有如此多的確診。川普再此將美國6500萬次檢測量，與印度的1100萬次、德國300萬次做比較，證明「檢測越多、確診越多」的說法；而阿札爾來台是單純因為新冠肺炎疫情，並再次以「中國病毒」、「中國瘟疫」形容之。

隨後，修伊特再次詢問大陸輕率疫情處理，以及日益具侵略性的行為，尤其是大陸和伊朗簽署新合作協議，日本、南韓或台灣是否應當擁有核武或高音速導彈。川普並未正面答覆，但坦言確實引發疑慮，並表示這是未來2個月的重大討論議題。

(中時新聞網)