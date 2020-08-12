64歲澎恰恰最近閃電開記者會，承認近年來因拍4部電影，欠下約2.4億巨額債務，導致他不得不轉往地下錢莊借錢，如今不堪負荷只好宣布破產。事發後，有道上兄弟認為澎恰恰此舉相當高明，未來勢必引發警方關注，形同成為「免費保鑣」，另有媒體報導，律師透露曾處理高利貸案例，借款人慘遭30位小弟伺候討錢，常被逼到走投無路。

澎恰恰先前承認破產，表示為了圓電影夢，如今讓自己人格、信用破裂，連100元都借不到，但他決定不再逃避，會找時間跟債權人坐下來討論還債計畫，一旁的許效舜則說，羅霈穎過世當天他正好收到澎恰恰情緒低落的訊息，讓他相當心慌不捨，幸好最後有找到澎恰恰，才力勸他開記者會公開一切。

據《三立新聞網》報導，澎恰恰承認外面傳言為真，自己確實有向高利貸求救，游嵥彥律師則透露，曾有人向地下錢莊借錢，結果高利貸派出了30位小弟追債，到欠債人家坐上一整天，一邊恐嚇還破壞家具，現今的地下錢莊還會請法律顧問，要求欠款人簽下許多版本收據，只為避免被法院認作無效，讓欠款人就算求法律庇護打官司也相當困難。

(中時新聞網)