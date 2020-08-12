監察院國家人權委員會在網站釋出徵才，爆出院長陳菊任用5名機要，都是前高市府人員。國民黨副祕書長李彥秀拿陳菊上任後第一次監察院會時提示「人民聲音就是上帝的聲音」，酸說需要民意時就是「上帝的聲音」，不需要時，也不必在意「社會觀感」了！「菊姐，好樣的，像極了愛情。」

李彥秀在臉書以「上帝的聲音」為題，還拿蔡總統、立法院長游錫堃比擬陳菊，發文酸說，前有御用廚師，後有飆罵警方，五名機要「剛好而已」。

李彥秀說，8月10日陳菊院長好不容易花了七天的時間，才「認錯」，將違憲、干預總統職權、又干預司法獨立的「院際協商小組」改名為「院際聯繫小組」（姑且不論是否換湯不換藥）。如今又爆出，陳菊「用好、用滿」，聘請5名高市府人員擔任機要，一改前院長張博雅僅帶1位機要、前副院長孫大川僅有1名助理的「輕車簡從」。

她說，監察院發布新聞稿表示，陳菊機要任用的人數與方式完全符合機要人員任用法規。真熟悉，口譯哥跳級擔任駐美代表處政治組長，也是一樣的說詞。原本該說些什麼？但想想也就算了。畢竟「大排場」看習慣了，一下子冷冷清清也挺寂寞，畢竟曾經滄海難為水。

李彥秀說， 2016年，蔡英文一上任，就自費6萬元聘請御廚打點吃喝。 2020年，游錫堃失去行政院長隨護機要左擁右簇，藉細故飆罵警方。陳菊需要五位機要「襄理政務打理上下」也就不足為奇了！需要民意時就是「上帝的聲音」，不需要時，也不必在意「社會觀感」了！請容她說一聲，「菊姐，好樣的，像極了愛情。」

李彥秀還特地標注「全民監督菊一人」、「用好用滿」、「五名機要排排站剛好而已」、「好大的官威」，酸度十足。

(中時 )