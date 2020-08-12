金價上周衝破2千美元天價後，周二（11日）暴跌逾4.5%、摜破1950美元大關，創下7年多來單日最慘跌幅，背後三大兇手為美國 7 月 PPI 數據遠優預期、俄國研發出全球首款新冠疫苗，以及公債殖利率上揚。

俄羅斯總統普丁周二宣布，俄國成為全球第一個註冊新冠疫苗的國家，且他的女兒已接種，希望在數周內可大規模生產， 並在年底前每月生產「數百萬」劑疫苗。

由於新冠疫情重創全球經濟，市場資金轉向黃金避險，推升黃金期貨逼近2070美元的史上天價，但因疫苗研發出現新進展降低不確定性，因此被市場視為黃金大利空。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya認為，俄國研發全球首款疫苗消息，竟成為看多黃金投資人的停利點，他直指俄國疫苗才進入第三階段試驗，但兩者應該沒有關係。

受到疫苗消息激勵，10年期公債殖利率攀升到0.65%，反映出投資人對債券和貴金屬等避險資產需求降低，資金趁機轉向股市。

12月交割黃金期貨終場下跌4.58% （或 93.40 美元），收在每盎司 1946.30 美元，創下 2013 年 4月以來單日最大跌幅；此外黃金好拍檔白銀跌幅更驚人，9月交割白銀期貨重挫11%（或3.21 美元），收每盎司 26.049 美元。

(中時新聞網)