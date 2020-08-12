時代力量立委陳椒華今天與全台數十個土地徵收自救會開記者會與公聽會，陳椒華認為，政府土地徵收案應當召開聽證會，他將針對《土地徵收條例》提修法，除了特定農業區應舉辦聽證會之外，全部土地徵收案皆應舉辦聽證會。

陳椒華說，各縣市都市計畫、更新、土地徵收、市地重劃等案，無論強徵土地、強拆民宅，皆影響人民生計與生活，土地徵收條例應該更審慎針對徵收案件的公益性、必要性、及合理適當的最後手段原則詳定召開聽證會的程序。

陳椒華表示，政府土地徵收案應當召開聽證會以維護程序公正與公開之原則，針對不必要的開發徵收，請政府協調解決。他將針對《土地徵收條例第10條》中特定農業區應舉辦聽證會外，將提出全部土地徵收皆應舉辦聽證會。

陳椒華並表示，他也會進一步推動一般徵收及區段徵收違反人權的地方，都會修法廢除，至於行政程序法未明確規定應實施聽證部分，也應該修法改進。

(中時 )