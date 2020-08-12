夏天正值水果產季，有些人講求方便會將水果當成早餐吃，但這在中醫眼中卻是非常不養生的。關渡榮總醫療團隊指出，水果早餐吃久了，血糖高、胃痛、經痛等問題恐接踵而來。

《早安健康》報導，由醫師、營養師、中醫師組成的關渡榮總醫療團隊在《時令饗宴：養生食療在關渡》一書中指出，水果當早餐之所以不養生，是因為一大早脾胃經剛開始活動，若吃生冷的水果招待腸胃，久了可能會產生脾胃問題，像是血糖高、胃痛、經痛等症狀漸漸浮現。故建議腸胃不好的人，早上盡量不要吃生冷蔬果、喝精力湯比較好。

關渡榮總醫療團隊也建議，夏天天氣熱食慾不佳，讓許多人不想吃飯，常喝冰涼飲料、簡單輕食解決一餐，但其實白米飯有「除煩清熱」的功效，可保護腸胃。加上現代人常常以不吃主食、澱粉的方式減重，讓腸胃弱掉後的確有瘦身效果，但長期下來有害健康，反而造成免疫力不佳及月經不調。

摘自《時令饗宴：養生食療在關渡》／陳昌明、周幸生、何佳珍、柯曉彤、吳亭萱、黃國軒（關渡榮總醫療團隊）／西北國際

(中時新聞網)