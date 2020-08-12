教育部體育署提撥20億元，發行400萬份、每張面額500元的「動滋券」QR Code，8日開跑至明年1月31日，最近已帶動知名體育用品通路或健身中心，包括喬山、岱宇、World Gym、健身工廠、Curve、摩曼頓、微笑，及迪卡儂等2,900多家廠商陸續搶食動滋券的市場大餅，預料帶動下半年健身與運動產業的零售業績。

體育署表示，截至10日下午4時，統計有222萬餘人順利領券，包括2,900多家合作業者已開始收受動滋券的消費抵用，抵用金額超過1.4億元。

至於動滋券開放消費抵用的首日，前三筆消費，都是在國民運動中心，分別在台北市文山運動中心、桃園市國民運動中心，及台中市朝馬國民運動中心消費抵用；而職棒球團的統一、兄弟象，在開放使用動滋券的第二天，即8月9日收到的動滋券，比第一天還多。

業者為了收受動滋券，也在短時間內配合調整銷售時點情報系統（POS），讓民眾可順利在各個店家，順利持動滋券QR Code消費。而店家也在動滋券官網條列出與運動相關的品項，方便民眾消費。

World Gym指出，使用動滋券入會，首月只要500元，World Gym會員需簽訂一年或二年或三年合約，不限會籍種類，不限單點或市區或全台，還包含World Express，首月可直接使用500元動滋券折抵。

World Gym旗下Fitzone會員，必須簽訂會籍，不限會籍種類，其他費用照常收取，首月可直接使用500元動滋券折抵。

對於動滋券帶來銷售商機，喬山說，旗下直營12家門市及喬山其他連鎖百貨據點，都同步使用動滋券。至於百貨、賣場與部分經銷商，則依照門市現場公告為主。喬山強調，除了三倍振興券外，民眾也可以開始使用「動滋券」，上周末兩天，民眾使用狀況，還算滿踴躍，使用筆數約30多筆。

為協助因疫情影響而受衝擊的運動事業，體育署提撥20億元發行動滋券，規劃發放 400萬份，每人500元的電子錢包，供民眾進行運動消費抵用，並邀請業者主動參與，有助於提升企業曝光率、增加營業額及刺激買氣，進而激發民眾出門從事運動，提升運動產業榮景。

動滋券使用期限，至明年1月31日止，可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事及購買運動用品等，邀請大家出門挺運動。民眾可至「動滋網」搜尋有參與的合作業者，並搭配三倍券一起使用。

(工商 )