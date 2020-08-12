工業用蝶閥大廠捷流閥業上半年合併營收攀升至12.18億元、稅後淨利1.65億餘元、EPS從去年同期3.97元攀升至4.23元，全面改寫同期新高。捷流今年接獲桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區及台積電南科廠訂單，預計下半年陸續認列營收。法人估，捷流全年合併營收有機會破24億元，全年EPS至少8元起跳，均攀史上新高。

捷流公布第二季合併營收6.39億元、稅後淨利0.85億元、EPS從去年同期1.47元攀升至2.17元，分別比去年同期成長7.41％、62.56％、47.62％，創同期新高。上半年合併營收12.18億元，稅後淨利1.65億餘元，EPS達4.23元。捷流表示，第二季出貨受疫情影響較小，捷流又持續優化產品銷售組合、提升自動化生產效益所致。

捷流表示，捷流第二季毛利率從去年同期29％提升至31％、營業利益率也由去年同期13％提高至20％，主因是產能稼動率隨接單增加而同步提升，有效控制採購成本及管控費用，提升整體營運獲利。

捷流指出，捷流對下半年營運審慎樂觀，捷流持續拓展中高階雙偏心、三偏心蝶閥及客製閥、控制閥等全球業務接單契機。目前明顯感受到台灣、東南亞等國家擴建新廠需求訂單持續升溫，加上桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等大型訂單預計第三季陸續出貨及認列營收，可挹注捷流下半年營收。

(工商 )