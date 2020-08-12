小米創辦人、董事長暨CEO雷軍11日晚間於北京總部小米科技園舉辦小米十周年主題演講，同時正式發表十周年旗艦手機「小米10至尊紀念版」。小米10至尊紀念版售價人民幣$5,299元起，8月16日在中國大市場正式上市。

全球首發120倍超長焦微光相機 DxOMark搶下第一

小米10至尊紀念版擁有手機變焦最高倍率的潛望式120倍超長焦鏡頭。採用SONY IMX586感光元件，支援錄製8K影片，同時1.6μm四合一大像素也可在光線不理想的場景拍攝高光不過曝、暗部有細節的夜景。此外，潛望式長焦支援分體式OIS光學防手震，避免拍攝過程中抖動產生的模糊問題，可提升成像率；超長焦鏡頭還支援長焦觀景窗，變焦超過15倍時螢幕中增加小窗畫中畫預覽，強化長焦相機使用體驗。

小米10至尊紀念版定製了一顆4800萬超大感光元件超大像素的主鏡頭，採用1/1.32吋超大感光元件，單像素尺寸達到1.2μm，四合一2.4μm超大像素，具備更出色的感光性能，在暗光、逆光、高對比等複雜拍攝環境下，依然可以保持優質的成像能力。使用8P鏡頭，支援OIS光學防手震和8K影片錄製。定製主鏡頭首創硬體雙原生ISO Fusion超動態技術、晶片級單幀逐行HDR技術、HDR10影片採集，可提升拍照、影片錄製的動態範圍、色域，減少HDR鬼影。

小米10至尊紀念版更採用128°超廣角鏡頭採用2000萬像素鏡頭，等效12mm焦段；經典人像鏡頭採用1200萬像素鏡頭，50mm經典人像焦段支援2倍光學變焦。超廣角鏡頭和經典人像鏡頭拍風景、建築、合影、人像等場景均能得心應手。

小米10至尊紀念版在相機硬體組合、領相機演算法和專業軟體調校的加持下，在專業相機評測機構DxOMark評測以130分位居手機相機第一，力壓總分128的華為P40 Pro。

120W三重秒充科技 刷新充電速度

小米10至尊紀念版採用120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構，並通過德國萊因TÜV安全快充系統3.0認證。充電安全方面小米10至尊紀念版內置34重安全充電保護措施，從手機端、電池端、充電器端全面保證充電安全。電池採用行業首款量產石墨烯基鋰離子電池，等效4500mAh，雙電芯串聯蝶式對稱結構設計，有效提升充電速度。

小米10至尊紀念版首次量產120W有線秒充，採用多級遞變電流調控技術，支援雙電荷泵充電、直充、普通充電三種模式，並聯兩顆98.5%超高轉換效率的電荷泵，可大幅降低轉換過程中的能量損耗，提升充電效率，更低的發熱也利於延長大功率充電時間，標配120W充電器，5分鐘充電41%，23分鐘充至100%。

小米10至尊紀念版首次量產50W無線秒充技術，採用更高效的雙電荷泵4:2直充架構，僅在40分鐘內即可充至100%，充電速度媲美50W有線充電，同時支援最高10W的無線反向充電。

10億色120Hz專業原色螢幕 身歷聲雙揚聲器

小米10至尊紀念版採用6.67吋雙曲面OLED螢幕，擁有800nit亮度和1120nit峰值亮度，高達5000000:1對比度，支援原生10bit色深，可顯示10.7億色，顯示效果更加絢爛，色彩過渡更加自然。同時擁有120Hz更新率和240Hz觸控取樣率，螢幕性能大幅提升。

小米10至尊紀念版每一塊螢幕都在出廠前完成了精密的色彩校準，保證每一塊螢幕都能對真實色彩進行精準還原。色彩精度JNCD＜0.63，色準度△E＜1，可提供精準的色彩還原，配合原生10bit色深，小米10至尊紀念版色彩顯示更加豐富，色彩還原更加真實，甚至能夠滿足設計師在專業領域的使用需求。

小米10至尊紀念版還搭載前後雙光線感應器，通過對機身前後光源的 AI 智慧判斷，能精準根據環境光自動適配調節，提高了光線感應的準確度，解決了手機自動亮度飄忽不定的一大問題。音訊方面，小米10至尊紀念版採用立體聲雙揚聲器設計，玩遊戲可做到「聽聲辨位」，獲得更好的遊戲體驗。

Snapdragon 865 + LPDDR5 + UFS 3.1旗艦性能

小米10至尊紀念版搭載Qualcomm Snapdragon 865 + LPDDR5 + UFS 3.1旗艦配置，在VC水冷散熱系統結合下可保持長久穩定的高性能。安兔兔跑分達到66萬分。

遊戲體驗方面，小米10至尊紀念版新增Game Turbo 4.0等創新玩法，可針對不同遊戲定製GPU驅動參數設定，如幀率、解析度、抗鋸齒、各向異性過濾、紋理過濾品質等眾多參數均可自訂調節，滿足高端玩家更極致的遊戲需求。此外，支援遊戲試玩模式，充分利用大記憶體的優勢，將遊戲直接下載安裝在高速記憶體中，進而提高遊戲安裝和啟動速度40%-60%，試玩後可隨時刪除，既不佔用儲存空間也不會產生檔案碎片。

集十年經典，由小米智慧工廠打造

小米10至尊紀念版集十年經典工藝於一身，皆由小米智慧工廠製造，陶瓷黑、亮銀版與透明版三款配色分別傳承自小米歷代經典手機工藝，是小米手機十年經典外觀的複刻與致敬，陶瓷黑如陶瓷般溫潤；亮銀版形如科幻小說中的水滴般神秘；透明版背蓋裝飾圖案與手機內部零組件相結合充滿科技感。

小米智慧工廠總建築面積1.86萬平方公尺，總投資金額6億元人民幣，是面向未來的無人化智慧工廠。可實現從全廠生產管理過程、機械加工過程和包裝儲運過程的全程自動化無人黑燈生產。小米智慧工廠設計年產能達到百萬級，除了作為小米高科技旗艦專用生產線，還在新工藝開發試產、專案預先研發、頂尖標準工藝輸出、自動化組裝研發著重發展，可謂小米高科技產品試驗田。小米10至尊紀念版透明版就是小米智慧工廠的首個量產超高階機型。

小米10至尊紀念版共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB四個容量版本，分別售價人民幣$5,299元、人民幣$5,599元、人民幣$5,999元、人民幣$6,999元，將於8月11日21點30分開啟人民幣$100元訂金預售，8月16日10點正式首賣。除手機外，本次發佈會還有多款配件發佈，包括55W立式風冷無線充電器，售價人民幣$199元；智慧追蹤式無線充電器，售價人民幣$499元；100W車用充電器，售價人民幣$99元；皮革翻蓋保護套，售價人民幣$99元；皮革保護殼，售價人民幣$69元。上述新品在台上市計劃需等候台灣小米正式公佈才能確認。

(科技)