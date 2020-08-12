《國際經濟》再降 南韓7月失業率4.2％ 10:002020/08/12 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓七月失業率來到4.2%，優於六月的4.3%，為連續兩個月下降，但與去年同期相比增加0.1個百分點。 南韓統計廳資料顯示，七月就業人口與去年同期比較減少了27.7萬人，優於六月的減少35萬人。七月就業人數來到2710萬人。 15至64歲的就業率來到66%，較去年同期減少1.1個百分點。 新冠疫情大流行收緊了商業活動。另如果考慮到其對經濟危機的一到兩個季度的時間延遲，預計南韓就業市場將在下半年進入全面性的衝擊影響。 (時報資訊) #南韓 #失業率 #百分點 #七月 #六月 也許您會感興趣 推薦閱讀 斯其大擁標案 H1每股賺2.7元 04:102020/08/12 證券．權證 陸7月M2成長、新增信貸低於預期 04:102020/08/12 全球財經 賣地大補 聲寶今年EPS戰4.5元 04:102020/08/12 證券．權證 大社論－台股創新高30年前後環境大不同 04:102020/08/12 財經要聞 高雄連鎖加盟創業大展 8月14日開幕 04:102020/08/12 財經要聞 熱門股－鈺創 股價創逾二周新高 04:102020/08/12 證券．權證 取消掃街 陳其邁視察滯洪池 04:102020/08/12 地方新聞 台股日均量逼近3千億 7月證交稅收 年增1.1倍 04:102020/08/12 財經要聞 雜音干擾 全球股市全失血 04:102020/08/12 投資理財 生技股強心劑 杏國重磅新藥 藥證有譜 04:102020/08/12 財經要聞 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 即時 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO驚揭最大敗筆 - 即時 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。