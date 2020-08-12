南韓七月失業率來到4.2%，優於六月的4.3%，為連續兩個月下降，但與去年同期相比增加0.1個百分點。

南韓統計廳資料顯示，七月就業人口與去年同期比較減少了27.7萬人，優於六月的減少35萬人。七月就業人數來到2710萬人。

15至64歲的就業率來到66%，較去年同期減少1.1個百分點。

新冠疫情大流行收緊了商業活動。另如果考慮到其對經濟危機的一到兩個季度的時間延遲，預計南韓就業市場將在下半年進入全面性的衝擊影響。

(時報資訊)