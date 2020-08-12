1.敦泰(3545)：Q2獲利近四年最旺，H2續拚揚，早盤反彈漲近2%，重返月線。

2.申豐(6582)：7月營收年增35.39%，下午受邀線上法說，股價先暖身強漲逾2%，再拚167.5元之波段高點。

3.祥碩(5269)：上月營收年增逾1倍，惟自營商連3日落跑，賣壓沉重，晨盤續跌逾3%，再失月線、1800元關卡。

4.紅馬-KY(2928)：提列大阪摩天輪損失，H1每股虧2.48元，早盤續下挫逾4.5%，所有短均告失。

5.國巨(2327)：上半年賺逾一股本，第三季營運可望續揚，今早衝上390元，努力邁向4字頭。

6.建準(2421)：轉型有成，旺季營收看好，外資昨日買超逾2300張，推升股價走高3%。

7.欣興(3037)：獲外資力挺，目標價喊到152元，多方努力趕路，上攻半根漲停板。

8.鴻海(2317)：法說會今登場，摩根大通發報告力挺，早盤走升回到80元之上。

9.國產(2504)：房市熱絡+資產題材，量價齊揚一舉突破谷底，大漲約7%。

10.南電(8046)：本土法人看好ABF產業前景進場加碼，股價強勢漲停，創2010年9月以來新高價。

11.聲寶(1604)：售林口廠房、土地，今年EPS戰4.5元，早盤小漲。

12.正隆(1904)：售正隆麗池房地，處分利益估6817萬元，早盤放量漲近4%、改寫前高。

13.奇鋐(3017)：毛利提升，Q2大賺，EPS1.61元，早盤漲逾3%。

14.台新金(2887)：砸55億併保德信人壽，不甩三大法人昨轉賣超，早盤仍漲逾1%。

15.杏國(4192)：重磅新藥藥證有譜，開盤跳空漲停慶賀，躍上90元及各均線。

16.興采(4433)：搶賺防疫財，Q2每股盈餘6.91元，市場看好Q3續旺，開盤跳空鎖漲停，來到相對高檔區。

17.杏輝(1734)：杏國重磅新藥報捷，股價跟隨亮燈攻頂，委買張數高掛近2萬張排隊。

18.景岳(3164)：今祭庫藏股，區間價15.72~28.54元，早盤一度攻頂，彈上月線、季線與半年線。

19.安集(6477)：Q2每股盈餘0.82元，無懼遭列警示股，早盤強彈3%，收復月線。

20.碩禾(3691)：7月營收表現靚，晨盤逆勢勁揚4%，力守5日線。

21.茂迪(6244)：Q2提前虧轉盈，每股盈餘0.51元，晨盤多空交戰激烈，仍觸第四根漲停，登兩年高。

(時報資訊)