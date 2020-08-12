料需求增溫，周二紐約棉花反彈逾1%；因市場對中國進口量增加預期，白宮經濟顧問拉里發振提振了投資人對需求的樂觀情緒，並表示中國正在繼續根據中美第一階段貿易協議購買美國商品；另外，美國德州種植區低作物品質報告，天氣極度乾燥，影響當地的生產，加上美元疲軟亦為棉價帶來支撐，提振買盤持續進場，支撐棉價走高。

其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.69美分，漲逾1.1%，收盤每磅63.03美分；而12月棉花期貨漲0.66美分，漲逾1%，報每磅63.49美分。

據美國農業部USDA公布的每周作物進度報告顯示，上周有42%的作物處於良好狀態，但成長狀況較去年同期56%衰退。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13270元人民幣，較前一日上漲55元人民幣；庫存方面，截至8月10日，ICE登記庫存6712包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)