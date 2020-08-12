小米發布10周年旗艦小米10至尊紀念版，搭載高通旗艦處理器Snapdragon 865，並搭載4800萬超大感光元件超大像素的主鏡頭，售價人民幣5299元起，將於8月16日10點於大陸市場正式首賣，搶攻旗艦5G智慧機市場。

小米10至尊紀念版首發120倍超長焦鏡頭和定製大感光元件大像素超動態微光主鏡頭，採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載業內首款量產120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構。

小米10至尊紀念版定製了一顆4800萬超大感光元件超大像素的主鏡頭，採用業內少有的1/1.32吋超大感光元件，具備出色的感光性能，在暗光、逆光、大光比等複雜拍攝環境下，依然保持優質的成像能力，使用罕見的8P鏡頭，支援OIS光學防手震和8K影片錄製，無論感光元件尺寸還是鏡片規格都達到了頂級水準；另外，在定製主鏡頭首創硬體雙原生ISO Fusion超動態技術、晶片級單幀逐行HDR技術、HDR10影片採集，可提升拍照、影片錄製的動態範圍、色域，減少HDR鬼影。

小米10至尊紀念版搭載高通Snapdragon 865+LPDDR5+UFS 3.1旗艦配置，採用6.67吋雙曲面OLED螢幕，也首次量產120W有線秒充，採用多級遞變電流調控技術，支援雙電荷泵充電、直充、普通充電三種模式，並聯兩顆98.5%超高轉換效率的電荷泵，可大幅降低轉換過程中的能量損耗，提升充電效率，更低的發熱也利於延長大功率充電時間，標配120W充電器，5分鐘充電41%，23分鐘充至100%，另外，小米10至尊紀念版首次量產50W無線秒充技術，僅在40分鐘內即可充至100%，充電速度媲美50W有線充電，同時支援最高10W的無線反向充電。

小米10至尊紀念版共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB四個容量版本，分別售價人民幣5299元、人民幣5599元、人民幣5999元、人民幣6999元，將於8月11日21點30分開啟人民幣100元訂金預售，8月16日10點正式首賣。

(時報資訊)