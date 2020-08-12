美股消息面：

1.美國新一輪紓困振興方案的府會協商仍陷僵局，令經濟前景蒙上陰影，以及交易員在美國公布上周原油庫存報告前將近來獲利落袋，周二紐約期油收跌33美分或0.8%，為每桶41.61美元。倫敦布蘭特期油收跌49美分或1.1%，為每桶44.5美元。

2.俄羅斯宣布批准全球首支新冠狀病毒疫苗，以及投資人對美國新紓困案仍抱持希望，在避險情緒降溫下，周二國際金價重挫逾5%，跌破2000美元大關。紐約12月期金收跌93.4美元或4.58%，為每盎司1946.3美元，創下2013年4月15日以來最大單日美元跌幅，亦創下今年3月13日以來最大單日百分比跌幅。

3.美國7月最終需求生產者物價指數（PPI）較去年同期下滑0.4%，跌幅小於市場預期的年減0.7%。與上月相比，美國7月PPI上升0.6%，超出市場預期月增0.3%。排除食品、能源與貿易之PPI年增0.1%、月增0.3%。排除食品與能源的PPI年增0.3%、月增0.5%。

(時報資訊)