台新金(2887)宣布以新台幣55億元併購保德信人壽100％股權，正式跨足保險業。外資法人出具報告多給予「中立」評等。台灣金控持有人壽子公司將再添一家，若以股價區分，台新金目前在壽險金控中排名第4，僅次於富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)。早盤台新金股價上揚逾1個百分點。

台新金併購資金將分兩階段到位，第一階段為短期借款，第二階段則需考量是否透過增資或出售部分彰銀(2801)股權因應，全案尚待主管機關核准。整體而言，截至2019年底保德信人壽在台灣總資產約1820億元，資本適足率為301.63%、淨值比率5.72%，近兩年ROE落在3.5%-6%區間，以 2019年底淨值90.2億元計算，出價金額約0.6x，併購價並無偏高。

法人認為，台新金取得保德信人壽後，齊備銀行、壽險、證券三引擎，可望藉由跨售綜效提升整體獲利能力，投資建議方面，台新銀多數個案提存已於2019年結束，2020年呆帳費用可望減少，挹注獲利表現；然而，Fed降息6碼、台灣央行降息1碼影響，淨利差表現將承壓，不利淨利息收入表現。考量壽險牌照稀缺性，以及併購後可望帶來集團跨售綜效，後續將視情況擇機調升評等，暫維持台新(2887)中立建議。

(時報資訊)