《商情》大收穫壓抑 玉米收近平盤 10:002020/08/12 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨收近平盤 ，因貿易商和分析師預測，儘管周一中西部地區遭受風暴，但農民仍將大量收穫作物，大豆期貨持穩，而小麥期貨因技術性買盤而上漲。 終場8月大豆期貨漲1.5美分，報878美分，9月小麥漲4美分，報495美分，9月玉米漲1美分，報311.5美分，8月豆粉下滑0.20美元，報282美元，8月豆油下跌0.13美元，報每磅31.06美元。(商品行情網) (時報資訊) #大量 #期貨 #收穫 #收近 #小麥 也許您會感興趣 推薦閱讀 卜蜂全年獲利再戰高點 04:102020/08/12 證券．權證 高雄連鎖加盟創業大展 8月14日開幕 04:102020/08/12 財經要聞 博物館世紀大變局 04:102020/08/12 時論廣場 5G手機熱 華通、台郡權證火 04:102020/08/12 證券．權證 麻豆文旦外銷多倫多 首櫃啟航 04:102020/08/12 地方新聞 生技股強心劑 杏國重磅新藥 藥證有譜 04:102020/08/12 財經要聞 毛利提升 奇鋐上季史上最賺 04:102020/08/12 證券．權證 蘋果光不亮？大立光填息無力 04:102020/08/12 證券．權證 熱門股－台玻 業績回溫價漲量增 04:102020/08/12 證券．權證 美廉社射四箭 三年衝1,300店 04:102020/08/12 產業．科技 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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