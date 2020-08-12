周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨收近平盤 ，因貿易商和分析師預測，儘管周一中西部地區遭受風暴，但農民仍將大量收穫作物，大豆期貨持穩，而小麥期貨因技術性買盤而上漲。

終場8月大豆期貨漲1.5美分，報878美分，9月小麥漲4美分，報495美分，9月玉米漲1美分，報311.5美分，8月豆粉下滑0.20美元，報282美元，8月豆油下跌0.13美元，報每磅31.06美元。(商品行情網)

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