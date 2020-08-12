中華職棒本季花蓮首戰今（12）日開打，由統一獅擔任地主，獅隊一共要在花蓮打5場，前兩戰與中信兄弟交手，今天獅隊由洋投布雷克打頭陣，對決象隊本土投手廖乙忠。

布雷克戰績0勝1敗、自責分率9.95。他於球季中途來台，經過相關的防疫措施後於8月登上一軍，初登板擔任中繼投手，就遭到樂天桃猿隊的火力震撼而吞敗投。而8月4日首次先發的對手就是中信兄弟，當時投5.2局被擊出5支安打，分別遭到詹子賢、許基宏轟出全壘打，失掉5分皆是責失，但在隊友火力支援下無關勝敗。

廖乙忠去年表現不錯，一度是角逐新人王的有力者，今年成績相形失色，12場比賽有10次先發，戰績2勝5敗，投59局、自責分率6.25。其中對戰獅隊4場1勝1負、自責分率9.53，曾被蘇智傑曾敲出3發全壘打。

中職移師花蓮球場，以往精采的全壘打戲碼，也是東部球迷鎖定的焦點。在象隊「恰恰）彭政閔去年引退後，暫以5轟排在第3位的蘇智傑，有望在本周5連戰挑戰紀錄。

另外，獅隊陳鏞基目前98盜，已接近「百盜」里程碑，也有機會在花蓮達陣。象隊「大師兄」林智勝除了繼續朝300轟邁進，生涯得分998分，再添2分亦可晉升史上僅2人的「千分俱樂部」。

(中時 )