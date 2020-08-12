美國衛生部長阿札爾12日前往台北賓館弔唁前總統李登輝，寫下自己的留言貼在留言牆上後向媒體揮手致意。（鄭任南攝）

美國衛生部長阿札爾12日前往台北賓館弔唁前總統李登輝，在留言區寫下自己的留言貼在留言牆上。（鄭任南攝）

2020年08月12日 台北 美國衛生部長阿札爾12日前往台北賓館弔唁前總統李登輝，在留言區寫下自己的留言準備貼在留言牆上。（鄭任南攝）

2020年08月12日 台北 美國衛生部長阿札爾12日前往台北賓館弔唁前總統李登輝，在留言區寫下自己的留言準備貼在留言牆上。（鄭任南攝）

阿札爾弔唁李登輝留下便利貼。（楊孟立攝）

美國衛生部部長阿札爾今天一早前往台北賓館弔唁前總統李登輝，並在便利貼上留言：「李總統留下的民主遺產將會永遠推動美台關係前進」。阿札爾預計今天下午從松山機場搭乘專機返美，結束為期四天的訪台行程。

阿札爾昨天在台大公衛學院發表公開演講稱李登輝為偉大英雄，而這位英雄為今天的眾多成就奠定了堅實的基礎。

阿札爾表示，李總統不僅是台灣歷史上的偉人，他也是亞洲及全球邁向民主更寬廣之路的哲人。李總統在康乃爾大學取得博士學位，對美國充滿了熱愛。李總統傳承給後世的不僅只有政治自由，他的貢獻也對今日台灣及全球人民的生活有影響。他所建立的民主遺產使台灣不僅在自由與經濟成長方面，乃至公共衛生領域均處於領導地位。

阿札爾指出，美國相信這些成就彼此相互呼應、密不可分，美台共享的民主與透明模式，對於保護我們的人民在健康上免受今日和未來的威脅至關重要。有鑑於台灣在獲得國際認可上面臨諸多挑戰，因此台灣能達成這番成就尤其令人刮目相看。

(中時 )