民進黨立委蘇震清涉賄遭羈押，民進黨廉政委員會決議將其停權3年，不僅中常委不保，2022的黨內屏東縣長初選恐也提前出局。立法院副院長蔡其昌透露，總統蔡英文對此事很生氣，「最近每次看到他臉都很臭」。

民進黨廉政委員會日前決定立即將蘇震清停權，昨（11）日進一步開會確認停權年限，決議停權3年，並討論廉政規章的修正，因應近期連續發生的爭議事件，例如唐榮案，會中討論規範對象將擴及從政黨員、擔任公職的黨員及擔任國營事業的黨員都必須遵守廉政規章，且任內管轄範圍不能聘雇三親等親屬，但自行考上公職除外。

今日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中，主持人周玉蔻表示，蘇震清在立委選舉前就有很多爭議，為何民進黨當時沒有處理。

蔡其昌說，當時並不知道後面有這樣的事情，且政黨運作必須要有制度，不然就會流於鬥爭，而當時蘇震清也保證自己經得起考驗，加上沒有相關事證，黨章裡有個標準制度，像這次決定將蘇震清停權3年，就是因為已經達到那個標準，因此開會透過制度處理。

蘇震清涉賄，周玉蔻直問「聽說蔡英文很生氣？」對此，蔡其昌表示，蔡英文生氣是正常的，「這種事情她都很生氣，我最近每次看到她臉都很臭」。

(中時新聞網)