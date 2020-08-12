捷運環狀線今年1月底正式通車，通車初期不少民眾嘗鮮搭乘，但一過賞味期，運量逐漸下滑。有網友直言，寧願搭公車或騎機車也不搭環狀線。究其原因，除了路線不經台北市，環狀線的另外3環都沒開工，難怪乏人問津。

目前的環狀線，嚴格來說只是總環狀線其中一段，稱「西環段」，路線從新北產業園區至大坪林，沿線設置14座車站，全長15.4公里。其餘還有南環段（2021年動工）、北環段（2021年動工）、東環段（2023年動工）；當這些路線完工，環狀線才算是真正串聯。

不進台北市，也是當初規劃的本意，利用環狀線（西環段）串起新北市人口較密集的新店、中和、板橋、新莊等地，減少北捷古亭、西門等幾個轉乘站負荷。或許有人會質疑，捷運不進台北，很難吸引民眾搭乘，但當路網逐漸連結後，綜合效益會愈來愈明顯。

至於何時「湊滿東南西北」，以最晚動工的東環段來說，預估工期約7年，也就是2030年。由於此案行經內湖科技園區，恐對當地已飽和的車流造成嚴重衝擊，在全面通車前，將有一段交通黑暗期。

(中時新聞網)