大陸網紅圈去年爆出驚人「閨蜜偷吃事件」，交往5年論及婚嫁的情侶檔阿沁與劉陽宣布分手，女方痛曝遭被封為「陸版IU」、同為人氣網紅的閨蜜「半藏森林」介入，踢爆女方無套床戰未婚夫，而事後雙方坦承認錯，如今已過去半年，半藏森林低調復出，發美照試水溫，沒想到遭酸民臭罵，而她也忍不住回擊。

「半藏森林」本名胡文婕，因激似韓國紅星IU，加上氣質清新而於網路上爆紅，沒想到偷腥閨蜜阿沁未婚夫，整段不倫戀的露骨情節全被公開，讓她道歉也止不住暴跌聲勢，微博被負面評論洗版，經紀公司也跟她解約，半藏森林因此神隱了大半年，最近才低調復出。

進日半藏森林悄悄重返更新微博，頻繁上傳新照片，尺度也較過去解放許多，不只是森林系打扮，如今時而俏皮女郎，時而變性感小女人，風格變得多元，然對於她的嘗試，網友毫不買單，紛紛留言「還沒死嗎？」、「長這麼好看為何要當小三」、「小三就別出來丟人了，滾」等，而半藏森林不願吞忍，回嗆「我在自己微博發自己照片有什麼好試水的」，表示該承擔的代價她沒逃避過，數不清的羞辱跟生活騷擾她也都吞下，「往後我想發啥就發啥，每天都在認真生活，輪不到互聯網告訴我應該幾更死」。

(中時新聞網)