人民幣中間價升值114基點 10:102020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價12日報6.9597，較上日6.9711，升值114基點或0.16％，終止連跌兩日。 此外，中國人民銀行公開市場今日將進行人民幣（下同）1,400億元逆回購操作，期限7天。因今日無逆回購到期，單日等量淨投放。本周連續3日累計淨投放2,000億元。 (工商 ) #基點 #淨投放 #升值 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價貶62點 在岸價開盤漲20點 10:102020/08/11 財經 熱門股－台玻 業績回溫價漲量增 04:102020/08/12 證券．權證 人民幣在岸價收升182點 18:522020/08/11 財經 力達-KY營收回穩有感 營收連5個月成長 09:382020/08/11 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 21:202020/08/11 財經 食材價格飆升 餐飲業台商苦撐 04:102020/08/11 焦點新聞 永冠-KY上半年轉虧為盈 今日舉辦法說會 09:592020/08/11 財經 新興債迎QE資金潮 三倍給利 04:102020/08/12 投資理財 預算差遠了 台大僅北京清華1／6 04:102020/08/12 生活新聞 《商情》獲利了結 東京期膠終止連6漲 09:432020/08/12 財經 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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