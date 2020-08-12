人民幣兌美元中間價12日報6.9597，較上日6.9711，升值114基點或0.16％，終止連跌兩日。

此外，中國人民銀行公開市場今日將進行人民幣（下同）1,400億元逆回購操作，期限7天。因今日無逆回購到期，單日等量淨投放。本周連續3日累計淨投放2,000億元。

(工商 )

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