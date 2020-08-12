受疫情影響 復盛上半年每股盈餘剩3.89元 10:112020/08/12 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年第一季每股稅後盈餘已達3.28元的復盛應用（6670），第二季受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝?，每股盈餘只剩0.61元，累計今年上半年每股獲利約3.89元，比去年同期的6.24元，年減約37.66％。 復盛12日公告今年第二季合併營收約25.60億元，稅後淨利7952萬元，換算每股稅後盈餘0.61元，累計今年上半年合併營收約61.86億元，稅後淨利約5.09億元，每股稅後盈餘約3.89元。 (工商 ) #每股稅後盈餘 #第二季 #復盛 #每股盈餘 #累計今年上半年 也許您會感興趣 推薦閱讀 佳世達擬增明泰持股至6成 04:102020/08/12 產業．科技 業外得利 裕民Q2提前轉盈 04:102020/08/12 證券．權證 斯其大擁標案 H1每股賺2.7元 04:102020/08/12 證券．權證 國巨上半年猛賺 衝破一股本 04:102020/08/12 財經要聞 《業績-鋼鐵》Q2業外大補 春雨上半年EPS 0.34元 09:432020/08/12 財經 工業富聯H1淨利 年減7.98％ 04:102020/08/12 全球財經 美利達利多出盡 早盤股價重挫 09:582020/08/12 財經 眾達 H1每股賺2.75元 04:102020/08/12 證券．權證 台泥上半年EPS 1.94元 Q4攀峰 04:102020/08/12 證券．權證 《業績-其他》信義房屋Q2亮眼 每股盈餘0.46元 07:442020/08/12 財經 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 即時 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO驚揭最大敗筆 - 即時 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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