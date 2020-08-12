今年第一季每股稅後盈餘已達3.28元的復盛應用（6670），第二季受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝?，每股盈餘只剩0.61元，累計今年上半年每股獲利約3.89元，比去年同期的6.24元，年減約37.66％。

復盛12日公告今年第二季合併營收約25.60億元，稅後淨利7952萬元，換算每股稅後盈餘0.61元，累計今年上半年合併營收約61.86億元，稅後淨利約5.09億元，每股稅後盈餘約3.89元。

(工商 )