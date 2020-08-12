搶攻中秋送禮市場商機，85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。除了食材變化多端，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等等，品名逗趣內容豐富。

除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，85度C今年還特地研發月球表面、小雞星球、小行星85，以及全新素食款海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃等新口味。本次中秋節檔期預計可售出七萬五千盒禮盒。

85度C與二搞首次聯名推出中秋禮盒，標榜帶領民眾重返50年代的台灣風情，用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，搭配復古細膩的尪仔標繪圖，敘述民國58年，在一個遙遠的島嶼上，人們相信『只要能吃上一盒85月餅，就能像阿姆斯壯一樣飛上月球！』，推出後引來市場注意，不但濃厚的懷舊包裝風格吸睛，就連禮盒名稱一聽也讓人會心一笑。

85度C今秋推出的首款「阿母思撞」禮盒，外包裝圖繪穿著緊身旗袍的阿母，面對那個曾抱在手中的小娃兒，如今已長大在外地工作的兒子，思念有如行星撞地球般的強烈，不但包裝詼諧逗趣，內容物標榜高CP值，一次可品嚐到六種口味，包括月球表面、白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、奶皇流沙與芋泥流沙。

首次現身的「月球表面」堪稱蛋黃酥2.0，菠蘿酥皮不規則龜裂，宛如月球表面，酥脆破表、香氣逼人。另外還有85度C的獨家註冊專利口味白玉東坡酥，用香酥純正的肉脯輔以麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯酥香。金玉酥則是傳統糕點，層層的酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃。芋香濃郁Q彈麻糬餡的芋頭酥。另外奶皇、芋泥流沙，外皮是台灣人喜愛的台式酥皮，包裹著奶黃流芯餡，爆漿多層次的口感，讓人難以忘懷。

「素蘭阿姨」特別為奶素消費者開發的禮盒，組成內容物有著濃郁的海岩焦糖，台式餅皮包裹著海岩焦糖內餡和QQ麻糬，甜而不膩；栗子麻糬，輕薄的餅皮，包裹著中層香甜不膩的栗子內餡，內層麻糬，層層相應的美味；還有濃郁香菇餡及蜜核桃組成豐富口感的香菇核桃，內餡紮實又柔軟，雙層次的口感，襯托出濃郁的好滋味。

「小雞星球禮盒」也是今年首次現身，超萌外型的小雞日式和果子，淡黃色的果子外皮包裹著甜而不膩的白豆沙餡，略帶芝麻香，輕輕咬下一口，瞬間在口中化開，再加上精巧可愛的外型，保證讓您留下美味記憶的禮盒。

「我的一小口」禮盒，改編經典名句「這是我的一小步，卻是人類的一大步」，禮盒內容有嚴選85度C六款經典月餅，有著特色的月球表面、芋頭酥、白玉東坡酥、金玉酥、奶皇流沙、芋泥流沙，搭配精挑細選的極品嚴選咖啡及蜜香紅茶，為甜蜜團聚時刻增添美好的風味。

「阿菠蘿11號」禮盒，內容三款月餅全是今年首次研發，有堪稱蛋黃酥2.0的月球表面、超萌外型的小雞星球日式和?子、還有小行星85，表皮是近30層淡粉色的酥皮，內裹白鳳豆沙feat乳酪、夾層是鹹蛋黃，香濃甜鹹交融，不甜不膩嘟嘟好。

有了阿菠蘿11號，當然少不了「一盒85上月球」禮盒，集結銷售人氣王白玉東坡酥、傳統極致代表的月球表面、細致口感的金玉酥、芋泥與奶黃交織的爆漿流沙、還有每一口都可以品嚐到芋頭芳香的芋頭酥，及今年首次亮相的小雞星球和小行星85，組成CP值超高的禮盒，送禮自用皆適宜。

民國58年除全球矚目的阿姆斯壯上月球，在台灣還有第一支進軍世界少棒賽的台中金龍少棒隊，在美國威廉波特以五Ａ比零擊敗美國西區代表隊，奪得第二十三屆威廉波特少棒賽冠軍。因此85度C還推出了「無敵金龍流沙」禮盒，九宮格形式組合了爆漿順口的芋泥流沙與奶黃流沙，和月球表面等三款月餅。

不同往年，85度C今年推出兩款氣派雙層禮盒，包括「八五一大盒」和「一盒85上月球-企業大宗款」，超澎湃款式推薦，最適合企業送禮。其中「八五一大盒」集結百萬銷售量的白玉東坡酥、細致口感的金玉酥、小雞星球、小行星85、芋泥流沙與奶黃流沙、還有Q彈麻糬和綿密內餡的芋頭酥，還有年度暢銷的牛軋糖原味杏仁果，送禮大方有質感。

「一盒85上月球-企業大宗款」，則以皮薄餡多的港式月餅為首推，口味有烏龍奶茶、海岩焦糖、桂花烏梅等三種，再搭配網路票選美食：黑、白巧克力杏仁捲、波霸珍奶風味酥、珍珠奶茶大福、寒天梅果凍、水蜜桃優格果凍、還有最經典的85鳳梨酥等10款內容物，超級氣派，絕對是今年企業送禮唯一首選。

除了以上介紹的九款禮盒，85?度還有酥脆濃郁，多層次口感的經典咖啡烤蛋捲禮盒、鳳梨酥禮盒。即日起到10/1購買指定款禮盒享85折外，還送二搞聯名購物袋。8/20到9/12購買任一飲品就可以38元的優惠價加購「月球表面、小雞星球、小行星85、白玉東坡酥」，另外購買任一禮盒就送大杯咖啡買一送一券1張。(使用期限8/14~10/11日止)

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