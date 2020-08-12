陸股三大指數開盤漲跌不一 深成指開盤微跌0.21％ 10:102020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股今日開盤漲跌不一，滬指開報3,327點，跌12點或0.38％；現報3333點，跌6點或0.21％；深成指開盤報13,437點，跌28點或0.21％；現報13,461點，跌4點或0.03％；創業板指數開盤報2,689點，漲不足1點或0.03％。 從盤面上看，各類股普遍下跌，有色金屬股跌逾2％；煤炭、鋼鐵、房地產、石油、金融、化工、電力股偏軟；半新股、水泥股靠穩。 (工商 ) #開盤 #漲跌 #現報 #深成指 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 09:002020/08/11 財經 A股開高走低 滬指跌逾1％ 15:532020/08/11 財經 《港股》博奕、餐飲股大漲 恆指收高2.11％ 16:482020/08/11 財經 美財長：違規中概股 明年底退市 04:102020/08/12 全球財經 阿水講股／股市阿水：外資先入袋 不宜猜多空 08:512020/08/12 財經 陸港觀盤－醫材類股為未來新亮點 04:102020/08/12 全球財經 大社論－台股創新高30年前後環境大不同 04:102020/08/12 財經要聞 《美股掃瞄》新紓困案陷僵局 標普500、道指連7漲止步 08:352020/08/12 財經 賣壓出籠 台指期跌逾百點 04:102020/08/12 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－台股整理 善用指數期貨多空操作 04:102020/08/12 證券．權證 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 即時 遭台積電斷貨 華為CEO驚揭最大敗筆 - 即時 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。