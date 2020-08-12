A股今日開盤漲跌不一，滬指開報3,327點，跌12點或0.38％；現報3333點，跌6點或0.21％；深成指開盤報13,437點，跌28點或0.21％；現報13,461點，跌4點或0.03％；創業板指數開盤報2,689點，漲不足1點或0.03％。

從盤面上看，各類股普遍下跌，有色金屬股跌逾2％；煤炭、鋼鐵、房地產、石油、金融、化工、電力股偏軟；半新股、水泥股靠穩。

(工商 )