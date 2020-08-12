網路上盛傳「紅、白蘿蔔不能一起吃」，由於紅、白蘿蔔常常一同入菜，引起民眾恐慌到底是真是假？醫師表示，確實這兩種蔬菜不宜一起煮，否則可能都白吃了！

《良醫健康網》報導，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚及中國醫藥大學北港附設醫院內科醫療部主任蔡昆道，在「蔬菜看人吃：不管有沒有生病，為了健康都要實踐的蔬服飲食法」一書中解釋，由於紅蘿蔔內含的酵素會破壞白蘿蔔的維生素C，因此建議紅蘿蔔與白蘿蔔不要一起煮，否則容易讓原有的營養流失。

書中指出，除了紅、白蘿蔔不宜一起煮之外，還有下列2個白蘿蔔要避開的「配食地雷」：

1.橘子

食用白蘿蔔後，人體會產生硫酸鹽，代謝後會製造出抑制甲狀腺作用的物質，與橘子所含的黃酮作用後，容易導致甲狀腺腫大。

2.中藥

食用含有人參、何首烏、地黃等中藥時，最好避開白蘿蔔，否則容易影響藥效。

(中時新聞網)