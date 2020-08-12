時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，台北地院雖裁定以80萬元交保，但法官認定他涉嫌重大，在黨內與支持者的強大壓力下，徐永明宣布退黨試圖止血，時力10位決策委員並集體總辭，仍擋不住一波波退黨出走潮。有評論認為，時力只不過重複過去20年來其他小綠政黨的生死輪迴，從民進黨的側翼、變為民進黨的威脅，最後淪為藍綠政治下的犧牲品。該評論直言，時力此時倒下「只是剛好而已」。

徐永明捲入SOGO收賄案，日前主動宣布退黨。此外，黨祕書長陳志明也表示，決策委員為負起政黨政治責任，決定總辭，藉此向支持者表達改革決心。而時力的台北市議員黃郁芬、林穎孟也宣布退黨，並淚訴黨內有人用匿名抹黑的放話方式逼她們退黨，從前主席黃國昌、邱顯智、徐永明以來，都有核心小圈圈文化，雙重標準、黨同伐異，從沒改變過。據《中評社》報導，時力將遭遇滅黨、重創，第三勢力版圖也出現重整跡象。

該評論也提及，時力能成為獲得超過100萬票的政黨，就是因為個人魅力、理念認同兩立足點踩很穩，抓住年輕人本土意識和厭惡藍綠惡鬥兩大訴求。然而，該評論認為，走不出小綠格局的時力，重複著過去20年來其他小綠政黨的宿命，從民進黨的側翼，變為民進黨的威脅，最後淪為藍綠政治下的犧牲品。而小綠政黨重複著生死輪迴，該評論直言，時力在此時倒下只是剛好。

(中時新聞網)