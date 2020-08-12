周二紐約期金挫近7年單日最大跌幅；因俄羅斯總統普丁於周二宣布，俄國為全球第一個註冊新冠肺炎疫苗的國家，儘管此疫苗僅進入第三階段試驗，仍使投資者對疫苗前景感到樂觀，避險需求削減，周二期金價格慘跌約4.6%，創下近7年最嚴重跌幅，另外白銀則跌近11%。

分析師表示，過去幾周黃金和白銀漲勢驚人，有些投資者正盼著這次回檔修正，相信在金價觸底時，會看見大量投資湧入；而分析師也預測金價可能會鞏固在1900至1950美金之間，然後再提高到2000美元左右，雖然不排除會輕易回落，但長期看來仍是上行趨勢。

周二(8/11)報價，12月黃金跌93.4美元，報每盎司1946.3美元，9月白銀跌3.21美元，報每盎司26.05美元，10月白金跌31.3美元，報每盎司971.4美元，9月鈀金跌95.4美元，報每盎司2175美元。(商品行情網)

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