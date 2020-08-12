黃金拖累，周二國際原油期貨回跌近1%；受黃金和白銀大幅拋售影響，導致原油市場出現賣壓藉此追繳保證金，因而使得油價在盤中一度上漲後回落約1%。主要原因是美元走強，加上金價先前漲勢凌厲，部分投資者選擇獲利了結，此外有學者認為，俄羅斯新冠肺炎疫苗的研發更是促使金價下跌的因素之一。

但據了解，中國7月生產者物價指數(PPI)顯示收窄，數據來到2.4%，小於市場預估的2.5%並優於6月的3%，這是進一步表明中國經濟提振的跡象，故分析師看好亞洲石油需求的復甦趨勢。其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油跌幅1.1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.33美元，報每桶41.61美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶44.50美元。(商品行情網)

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