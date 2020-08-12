高雄市長補選倒數3天，有媒體問及侯友宜是否會南下為國民黨候選人李眉蓁站台，侯12日上午回應，目前新北市市政繁忙，挪不開時間，會隔空給她加油打氣。

侯友宜表示，因為新北市現在有許多市政問題仍待解決，接下來幾日的行程都已排好，可能挪不開時間南下助選，但雖然沒辦法下去，還是會隔空為李眉蓁加油，給她鼓勵，希望李眉蓁能高票當選。

(中時 )