南下助選李眉蓁？侯友宜：挪不開時間 會隔空加油打氣 10:282020/08/12 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示近日市政繁忙，無法南下助選，但希望李眉蓁加油，贏得選戰。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選倒數3天，有媒體問及侯友宜是否會南下為國民黨候選人李眉蓁站台，侯12日上午回應，目前新北市市政繁忙，挪不開時間，會隔空給她加油打氣。 侯友宜表示，因為新北市現在有許多市政問題仍待解決，接下來幾日的行程都已排好，可能挪不開時間南下助選，但雖然沒辦法下去，還是會隔空為李眉蓁加油，給她鼓勵，希望李眉蓁能高票當選。 (中時 ) #侯友宜 #李眉蓁 #新北市 #市政 #助選 也許您會感興趣 推薦閱讀 川伯養傷照曝光！公開信挺李眉蓁 12:332020/08/11 政治 生技股強心劑 杏國重磅新藥 藥證有譜 04:102020/08/12 財經要聞 川伯挺蓁 因豬頭皮手術缺席掃街 04:102020/08/11 政治要聞 馬卡龍風 李眉蓁競總很文青 04:102020/08/12 地方新聞 新聞早班車》韓團隊挺蓁 邁喊高雄撐香港 07:052020/08/12 政治 友嘉朱志洋 將掌上市櫃公司協會 04:102020/08/12 產業．科技 台中市長未接見 政風處長沒得開會 04:102020/08/12 地方新聞 聲音照相抓行車噪音 10月將開罰 04:102020/08/12 生活新聞 韓團隊冒雨陪李眉蓁掃街 李四川寫信相挺 13:402020/08/11 政治 因應0811強降雨 新北市開設災害應變中心 17:362020/08/11 社會 政治熱門新聞 阿札爾認口誤 一堆辯護的變豬頭 朱學恒酸吐一句勸世 - 政治 吳怡農揪女幕僚過夜 PTT「超正公關」驚人學經歷曝光 - 政治 阿札爾的誠實讓很多人臉綠了！陳學聖點名「他」最綠 - 政治 吳怡農戀情曝光？細肩帶正妹直奔「農舍」 煲愛14小時 - 政治 韓國瑜默默做事？林佳新PO高雄最新數據：不說太多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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