港股小幅開低 恒指開盤跌22點 10:222020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股昨日漲逾500點後，今早小幅開低。恒指開盤跌22點，報24,868點；國企指數開盤跌40點，報10,113點。 個股方面，騰訊今日收盤後將公布最新業績，公司股價開低0.3％，報512港元。 阿里巴巴開低0.7％，報242港元。 友邦開高0.8％，報73.2港元。 匯控開高1.8％，報34.7港元。 壹傳媒開高27.3％，報1.4港元。 (工商 ) #港元 #開盤 #恒指 #港股 #小幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸同志平台IPO 台難打粉紅經濟 04:102020/08/12 產業財經 資金轉進低基期 16檔落後補漲 04:102020/08/12 證券．權證 賣壓出籠 台指期跌逾百點 04:102020/08/12 證券．權證 陸港觀盤－醫材類股為未來新亮點 04:102020/08/12 全球財經 美財長：違規中概股 明年底退市 04:102020/08/12 全球財經 大社論－台股創新高30年前後環境大不同 04:102020/08/12 財經要聞 《期貨》8月台指期下跌35點 金融、電子開低 09:092020/08/12 財經 《晨間解盤》短線漲多 波動恐加劇(日盛投顧提供) 09:182020/08/12 財經 港貨輸美 9月25日起須標中國製造 04:102020/08/12 財經焦點 公股行庫 將逐步調節台股部位 04:102020/08/12 金融．稅務 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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