港股昨日漲逾500點後，今早小幅開低。恒指開盤跌22點，報24,868點；國企指數開盤跌40點，報10,113點。

個股方面，騰訊今日收盤後將公布最新業績，公司股價開低0.3％，報512港元。

阿里巴巴開低0.7％，報242港元。

友邦開高0.8％，報73.2港元。

匯控開高1.8％，報34.7港元。

壹傳媒開高27.3％，報1.4港元。

(工商 )

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