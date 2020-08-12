壹傳媒創辦人黎智英遭逮 侯友宜：蘋果日報加油 10:412020/08/12 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜希望蘋果日報加油，一起努力度過難關。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日被因涉犯違反港區維護國家安全法等罪名，遭到逮捕，12日獲釋，新北市長侯友宜表示，捍衛自由人權是我們的普世價值，希望蘋果日報加油，一起努力度過難關。 侯友宜說，港府在這段期間，不斷傷害媒體及新聞自由，令人相當遺憾，我們的的普世價值就是捍衛人權以及自由，盼蘋果日報能夠加油。 (中時 ) #蘋果 #蘋果日報 #自由 #日報 #加油 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果日報加印55萬份 壹傳媒股價急升3倍 14:592020/08/11 兩岸 周庭被捕 菅義偉：日本政府密切關注香港 重大憂慮 14:522020/08/11 國際 港警搜索香港蘋果日報 馬英九基金會：效果極其負面 14:172020/08/11 政治 新聞早班車》黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ 07:192020/08/11 政治 香港民眾買爆蘋果日報！宅神看出背後的悲哀：凜冬已到 11:432020/08/11 政治 黎智英今晚將獲保釋 長子黎見恩與壹傳媒2高層已陸續交保 22:182020/08/11 兩岸 黎智英200萬保釋2億資產被凍結 凌晨一語不發步出警署 00:392020/08/12 兩岸 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 00:032020/08/12 財經 自稱陳水扁、3Q哥競選幹部 口罩外銷驚爆2000萬鉅額詐騙 09:132020/08/12 政治 曾與黎智英訪美 李柱銘：不久就會拘捕我 13:582020/08/11 兩岸 政治熱門新聞 阿札爾認口誤 一堆辯護的變豬頭 朱學恒酸吐一句勸世 - 政治 吳怡農揪女幕僚過夜 PTT「超正公關」驚人學經歷曝光 - 政治 阿札爾的誠實讓很多人臉綠了！陳學聖點名「他」最綠 - 政治 吳怡農戀情曝光？細肩帶正妹直奔「農舍」 煲愛14小時 - 政治 韓國瑜默默做事？林佳新PO高雄最新數據：不說太多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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