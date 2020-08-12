香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日被因涉犯違反港區維護國家安全法等罪名，遭到逮捕，12日獲釋，新北市長侯友宜表示，捍衛自由人權是我們的普世價值，希望蘋果日報加油，一起努力度過難關。

侯友宜說，港府在這段期間，不斷傷害媒體及新聞自由，令人相當遺憾，我們的的普世價值就是捍衛人權以及自由，盼蘋果日報能夠加油。

(中時 )