富邦悍將今（12）日於新莊主場迎戰樂天桃猿（Rakuten Monkeys），雙方皆派出洋投先發，繼上周二之後，樂天威拉諾又要對決富邦羅力。

羅力今年戰績4勝5敗、自責分率4.97；本季對戰樂天7場皆為先發，戰績3勝2敗、自責分率3.78。最近一場為8月5日先發7局、失4分（2分自責分），是一場優質先發，可惜未獲打線支援而吞敗。

羅力7月間連3場對上桃猿隊，前兩戰都投滿7局、第3戰則繳5.2局失5分退場。今年面對暴力猿打線，被打擊率為2成87、每局被上壘率1.28，曾被林立、朱育賢、林承飛轟出全壘打。

威拉諾戰績1勝4敗、自責分率6.75，今年對富邦先發3場，自責分率是偏高的8.64，被打擊率3成33，不過隊友火力支援夠強，戰績0勝0敗。

球季初威拉諾與富邦首度碰頭，投4局失8分皆為自責分，7月4日再戰先發6.2局、失5分，這兩戰單場各被轟出2支全壘打。最近一次8月5日與羅力同場較勁，投球表現回穩，繳出6局失3分的優先發，被敲8支安打，送出3次三振、4次保送，最後無關勝敗。

(中時 )