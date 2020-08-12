浙江杭州一名初入社會的年輕OL小笛（化名）和閨蜜一同住在公司宿舍，上月23日晚間在浴室洗澡時，竟發現一黑色長方形不明物體掉落地上，她趕緊跑去找閨蜜，在一旁的閨蜜老公看見小笛手上的物體便大叫：「這是攝影機」。緊急報案經調查後，真相讓人超傻眼，偷拍色狼身分竟是閨蜜的老公。

據《錢江晚報》報導，小笛和閨蜜為公司同期，更因為同部門又在宿舍同住，感情相當緊密。小笛在撿到不明物體的當下立刻去找閨蜜尋求幫忙，請她幫忙看這到底為何物；而聽到動靜的閨蜜老公也前來了解情況，他一看到小笛手上的黑色方形盒子，便大叫說：「這是攝影機」，還氣憤的搶過去一把將裡頭的記憶卡取出。

閨蜜老公大膽指控說：「有人要偷拍你，太可惡了！這就是影片記憶卡」，當時小笛還相當感謝閨蜜老公幫忙處理。而她發現被偷拍，瞬間感到毛骨悚然也相當害怕，回到宿舍後便報警處理。

警接獲報案後，到現場勘查卻發現屋內並無任何財產失竊，因此推斷可能是熟人犯案。配合監視器畫面調查後，警察查出的嫌疑人竟是閨蜜老公，噁心程度讓人全身起滿雞皮疙瘩。閨蜜老公事後坦承犯案，是因一時頭腦發熱想尋求刺激，才做出誤事，後來被發現時才先下手為強，假熱心的協助處理。小笛與閨蜜不可置信兇手竟就在身邊。而據了解，閨蜜老公目前已被公安逮捕，案情正進一步處理中。

(中時新聞網)